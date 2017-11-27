Простоявшему 14 часов на столбе россиянину вручили три миллиона рублей

Организаторы проекта «Пабличные игры» объявили победителей — ими стали россиянин Алекс Таппер из команды паблика MDK и белорус Виктор Касавцев, представлявший паблик «БОРЩ». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители соцсети «ВКонтакте».

Победителям вручат по три миллиона рублей. Таппер и Касавцев смогли простоять более 14 часов на столбах, которые расположились над водой. По словам организаторов, это стало мировым рекордом в рамках развлекательных проектов.

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«Мы рады, что первый в мире подобный проект был реализован на платформе "ВКонтакте", никто ранее в мире не делал реалити-шоу 24/7 live. Для нас очень важно, что паблики доказали — они способны создавать популярный уникальный видеоконтент», — отметил исполнительный директор соцсети Дмитрий Сергеев.

В общей сложности видео с трансляцией шоу собрали более 219 миллионов просмотров. За определение кандидатов на победу и «на вылет» отвечала технология искусственного интеллекта, но финальное решение было за зрителями.

Перед запуском проекта организаторы сообщали, что заявки на участие подали более 90 тысяч человек. «Пабличные игры» были созданы в сотрудничестве с сообществами MDK, «Палата № 6», «БОРЩ» и «Корпорация Зла» во «ВКонтакте».