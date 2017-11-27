Подмосковный губернатор посетил сингапурскую школу для одаренных детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил в Сингапуре школу Hwa Chong Institution для одаренных детей и подростков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Воробьеву рассказали об особенностях сингапурской образовательной системы, также ему была представлена программа повышения квалификации учителей, разработанная специально для Московской области организацией Educare International Consultancy. «В сингапурской системе образования независимые школы немного отличаются от частных школ, потому что примерно 70 процентов средств поступают из госбюджета, 30 процентов — от школьной платы», — пояснил директор школы Хон Чью Венг.

В Hwa Chong Institution обучается четыре тысячи школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Для каждого ученика разработан уникальный учебный план. Школа независима от государства, но обязана готовить учащихся к госэкзаменам, должна соблюдать национальные стандарты и предоставлять билингвальное (двуязычное) образование.

В рамках роуд-шоу по странам Азии подмосковный губернатор встретился с президентом компании Lotte Group и мэром Сеула, который познакомил его с системой «Умный город». Первые мероприятия Воробьев назвал очень успешными.