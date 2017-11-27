ФСБ выслала из России польского историка

Федеральная служба безопасности России выслала из страны польского историка Генрика Глобоцкого. Об этом сообщает Институт национальной памяти (ИНП) Польши.

По утверждению ИНП, 21 ноября российское силовое ведомство потребовало от историка добровольно покинуть страну в течение 24 часов, в противном случае Глебоцкого ждала депортация. Фактически это также означает последующий запрет на въезд, отмечает Институт.

Глобоцкий находился в России с 14 ноября, он изучал новейшие документы в российских архивах касательно польско-российских отношений в XIX и XX веках. Кроме того, по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге он провел две открытые лекции, посвященные судьбе поляков в годы репрессий в СССР.

14 октября Польша выдворила со своей территории российского ученого, доктора исторических наук Дмитрия Карнаухова. Его заподозрили в контактах с российскими спецслужбами и деятельности, противоречащей польским интересам. Позднее в МИД России заявили, что дадут ответ на решение Варшавы о депортации Карнаухова.