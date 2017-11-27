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Жених на свадьбе получил удар в пах и умер

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Под Киевом охранник убил жениха во время свадьбы. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает областной главк полиции в Facebook.

Инцидент произошел в Обуховском районе. По данным полиции, 23-летний молодой человек праздновал свою свадьбу в одном из гостинично-ресторанных комплексов района. Около часа ночи между пьяными гостями и женихом возник конфликт, и тот вышел во двор. Там у него произошла еще одна ссора с 66-летним охранником, в ходе которой жених набросился на пожилого мужчину. Тот достал нож и нанес нападавшему удар в пах.

Около пяти часов утра обеспокоенная невеста обнаружила истекающего кровью пострадавшего в служебном помещении охранника. «По словам 20-летней вдовы, тогда ее муж еще был в сознании. Охранник на вопрос испуганной девушки отвечал, что все хорошо», — отмечается в сообщении полиции. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали раненого, однако спустя полтора часа он скончался в больнице от потери крови.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Подозреваемый задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В начале ноября сообщалось, что в Египте мужчина получил тяжелые ранения на мальчишнике перед собственной свадьбой. Один из его гостей решил отметить событие стрельбой в воздух, но промахнулся и ранил виновника торжества. Пули попали в гениталии, бедро и ладонь мужчины, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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