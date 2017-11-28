Россиянам дадут покататься на Land Cruiser

Более чем в 60 городах России пройдет масштабный внедорожный тест-драйв Land Cruiser’s Land. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 ноября.

До 10 декабря российским водителям будет предоставлена возможность лично испытать более 400 автомобилей, среди которых новый Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner, впервые представленный на российском рынке. В каждом городе для гостей мероприятия оборудуют специальную полосу испытаний, позволяющую оценить работу систем помощи водителю, геометрическую проходимость и возможности рамной конструкции внедорожников Toyota.

В Москве в рамках Land Cruiser's Land оборудуют искусственный брод. На Гребном канале создадут препятствие длиной 80 метров, позволяющее участникам тест-драйва получить опыт пересечения на внедорожнике серьезной водной преграды.

На площадках также будут представлены проекты экстремальных путешественников, связанные с использованием внедорожников Toyota — «Toyota EverTest. Испытание Эверестом», и рекордные перелеты Федора Конюхова на воздушных шарах.



