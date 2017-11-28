Россиянам предложили зарабатывать на мемах

Администраторы сообщества «Лентач» объявили о запуске платформы для заработка криптовалюты на публикации мемов под названием Memeus. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

«Суть гениальна и проста: ты смотришь мемы, постишь мемы и за это получаешь Ethereum. Звучит как сказка, ты можешь майнить эфир, просто рассматривая мемасы», — говорится в публикации.

По словам создателей паблика, хранение и обработка данных происходит на блокчейне, а переводы денег — с помощью смарт-контактов. При этом в «Лентаче» подчеркнули, что платформа работает «без всяких мутных ICO».

24 октября администраторы сообщества MDK объявили о планах провести 7 ноября первый раунд публичного размещения токенов проекта, также связанного с пользовательскими мемами. Позднее дату начала первого этапа перенесли на 29 ноября.