Путин выступил против беспардонного вмешательства в семейные дела

Президент России Владимир Путин считает недопустимым грубое вмешательство государства в дела семьи, передает «Интерфакс».

«Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания. И ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и вот это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо», — заметил глава государства, говоря о ювенальной юстиции на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

До этого на том же заседании 28 ноября Путин поспорил с сенатором Еленой Мизулиной по поводу Семейного кодекса России. Мизулина настаивает, что кодекс нужно обновить, потому что он «направлен на разрушение семьи». Путин не согласился с этим мнением, но отметил возможность проанализировать документ, принятый в середине 1990-х годов.

Также президент отверг мнение сенатора о том, что советское государство также стремилось разрушить семьи. По словам Путина, от пропагандируемой большевиками идеи «свободной любви» СССР постепенно пришел к идее сохранения семей.

На пресс-конференции в декабре 2016 года Путин высказался против появления «перекошенных» стандартов ювенальной юстиции. Отвечая на вопрос о частичной декриминализации побоев, президент заметил, что, по его мнению, «детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции».

В феврале 2017 года Путин подписал закон, который квалифицирует побои в семье как административное правонарушение. В случае повторного нарушения это будет считаться уже уголовным преступлением.