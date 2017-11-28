Путин поспорил о свободной любви в СССР

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением сенатора Елены Мизулиной, заявившей, что деятельность советского государства изначально была направлена на разрушение традиционного образа семьи, и поспорил с ней о свободной любви в СССР. Слова главы государства во вторник, 28 ноября, приводит «Интерфакс».

«По поводу того, что изначально после 1917 года вся деятельность государства была направлена на разрушение семьи — это не совсем так», — отметил Путин на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, комментируя слова Мизулиной.

Перед этим сенатор высказалась о необходимости коренной реформы Семейного кодекса и заявила, что образ традиционной семьи в России разрушался уже с 1917 года.

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По словам президента, изначально «свободная любовь» декларировалась как обобществление женщин. «Но это у людей с примитивным сознанием, с социалистическим, а у элиты совсем по-другому. У элит это было основано на положениях Маркса и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве», — пояснил Путин.

Он также напомнил, что Энгельс сомневался в том, что строгая моногамия является верхом добродетели, и привел цитату из сочинения немецкого философа, в которой тот назвал идеалом строгой моногамии ленточную глисту, которая на протяжении всей жизни совокупляется сама с собой.

Путин подчеркнул, что позднее в советском обществе отношение к семье изменилось. «Мы знаем, как на парткомах и месткомах рассматривались семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Это уже совсем была другая история», — добавил президент.