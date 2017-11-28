Трутнев пожаловался на пропажу 64 миллиардов

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что около половины средств, которые были выделены из бюджета на развитие дальневосточных аэропортов, потратили на другие цели из-за долгих согласований. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, в 2013 году на развитие инфраструктуры в регионе было выделено около 106,1 миллиарда рублей, из которых 64 миллиарда «просто пропали». Причиной стали долгие экспертизы, которые привели к перераспределению финансовых средств, объяснил вице-премьер. В результате аэропорты так и не были построены.

«Минтранс сегодня докладывал, что делает все возможное в рамках финансирования. Но это не так», — подчеркнул Трутнев.

Он добавил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить доклад с предложением наказать виновных.

В сентябре полпред президента рассказал о том, что на Дальнем Востоке было создано новое экономическое пространство, отличительная особенность которого — благоприятные условия для ведения бизнеса.