Россиянам предложили пельмени со скидкой 0 процентов

Торговая сеть супермаркетов «Карусель» попыталась завлечь покупателей нулевой скидкой на домашние пельмени «Русский холод». Фотографию ценника разместили в Instagram и Twitter.

Как видно на снимке, стоимость 900-граммовой пачки пельменей изначально составляла 179 рублей, при этом после скидки она не изменилась. В то же время на карточке есть отдельная надпись про акцию, а также огромное промоизображение со словами «Черная пятница».

В комментариях пользователи посмеялись над щедрым предложением. «Зато честно», — указал один из них.

«Черная пятница» — ежегодная маркетинговая акция, смысл которой сводится к масштабной распродаже с большими скидками. Она изначально была приурочена к старту традиционного рождественского сезона. Обычай рождественских распродаж появился еще в XIX веке, а сам термин «Черная пятница» был внедрен в США в 60-х годах.