Голая Ким Кардашьян озолотилась

Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламной кампании новой линейки своей косметики и выложила фото в свой Instagram.

Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Nov 27, 2017 at 9:20pm PST

Кардашьян, недавно с успехом представившая свой новый аромат, собирается пополнить ассортимент своего косметического бренда KKW Beauty линией блеска для губ и искристых пигментов для тела. Эти пигменты телезвезда нанесла на кожу, снимаясь обнаженной для рекламной кампании новой линейки. На фото Ким позирует на фоне зеркальной стены, прикрывая грудь рукой.

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Ранее сообщалось, что косметический бренд Кардашьян KKW Beauty занял первое место в списке лучших с точки зрения популярности и выгоды косметических брендов для покупки в минувшую «Черную пятницу». В честь нового аромата, который раскупили за неделю, телезвезда предложила в день распродажи десятипроцентную скидку на все духи бренда и 30-процентную — на косметику. Россияне могли приобрести эти товары через интернет.



