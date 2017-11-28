«Яндекс.Маркет» назвал самый популярный товар «Черной пятницы»

Российский сервис «Яндекс.Маркет» рассказал о самых популярных покупках в «Черную пятницу». Первое место по числу продаж занял фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2, говорится в сообщении торговой площадки, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте расположился интерактивный планшет Mobiloo, замыкает тройку электрический лобзик Bort BPS-650-Q. В топ-5 по популярности также вошли отпариватель для одежды Endever VLK Sorento 6100 и йогуртница Galaxy GL 2690.

Средняя скидка на все товары в системе «Яндекс.Маркета» составила 40 процентов. За три дня распродажи пользователи сервиса совершили в общей сложности около 5,5 тысячи заказов. Чаще всего покупали игрушки, инструменты и электронику.

Максимальная скидка, которая была зафиксирована в системе, составила 90 процентов. Такой дисконт действовал на наушники Xiaomi.

Представители «Яндекса» отмечают, что в этом году они провели распродажу по совершенно новым правилам. Компания самостоятельно контролировала распродажу на всех этапах — от списка товаров до доставки заказа пользователю.

Ранее о самых популярных покупках во время «Черной пятницы» рассказали в AliExpress. Там лидером стала электрическая щетка.