Около 900 домов на востоке Москвы остались без полноценного отопления

В результате прорыва магистрального подающего трубопровода теплосети от ТЭЦ-23 Мосэнерго около 900 домов в Восточном административном округе Москвы переведены на резервный режим отопления с пониженными показателями. Об этом сообщается в пресс-релизе Минэнерго.

При этом в паблике «Подслушано в Гольяново» в соцсети «ВКонтакте» пользователи жалуются, что на Амурской, Байкальской и Сахалинской и некоторых других улицах полностью отсутствуют отопление и горячее водоснабжение.

В столице установилась морозная погода, температура опустилась до минус пяти градусов.

Агентство ТАСС сообщает о двух обварившихся кипятком в результате аварии. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами.

К восстановительным работам привлечено пять ремонтных бригад.