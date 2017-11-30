В результате аварии на трубопроводе в Москве пострадали шесть человек. Об этом «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь департамента ЖКХ Москвы Дарья Распопова.

По ее словам, три человека отказались от госпитализации.

Другой источник в мэрии Москвы уточнил «Ленте.ру», что столичные власти уточняют масштабы аварии, приведшей в прекращению подачи горячей воды в Восточном административном округе города.

Агентство ТАСС уточняет, что из-за аварии на теплотрассе около двух тысяч зданий были отключены от теплоснабжения и горячей воды, они были переведены на резервную схему.

В настоящее время на месте прорыва магистрального трубопровода работают несколько десятков сотрудников аварийных бригад. Предположительно, последствия аварии будут устранены к утру 30 ноября.

В пресс-службе ПАО «Мосэнерго» уточнили, что ТЭЦ-23 находится в работе, аварий на генерирующем оборудовании электростанции не было, инцидент касается исключительно трубопроводных сетей.