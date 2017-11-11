В Улан-Удэ после аварии на водопроводе завели уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело на должностных лиц «Водоканала» в связи с крупной аварией в Улан-Удэ, оставившей без воды 100 тысяч жителей города. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Расследование ведется по статье 293 УК РФ («Халатность»). Основанием для дела стали результаты доследственной проверки, проведенной по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии.

По данным ведомства, авария произошла вечером 9 ноября, на момент публикации заметки водоснабжение не было восстановлено.

В январе 2017 года около 100 тысяч жителей подмосковных Люберец и Котельников остались без электричества из-за аварии на распределительной подстанции. В том же месяце после коммунальной аварии в подмосковном Королеве отключилось отопление в 60 домах.