Аварийные службы устранили аварию на трубопроводе в Москве

Ремонтные работы на месте аварии на трубопроводе на востоке столицы завершены. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

По его словам, поврежденную магистрали начали заполнять горячей водой. Процесс продлится около полутора часов, после чего тепло вернется в дома москвичей.

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов сообщил агентству «Интерфакс», что в настоящий момент около 600 тысяч человек остаются в зоне пониженного теплоснабжения. Тепла нет в 30 детсадах и около 40 школах, однако к утру пятницы на их работе авария не отразится.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва магистрального подающего трубопровода теплосети от ТЭЦ-23 около двух тысяч зданий были отключены от теплоснабжения и горячей воды. Пострадали семь человек, трое из них отказались от госпитализации.