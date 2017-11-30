Столичные власти исключили версию умышленного повреждения тепломагистрали, в результате аварии на которой несколько улиц в Восточном административном округе остались без горячей воды и отопления. Об этом Ленте.ру заявил руководитель Департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

«Пока достоверно известно, что никаких внешних воздействий на трубопроводную систему не было, это однозначно», — заявил он. Чиновник добавил, что лопнувшая труба летом проходила диагностику и гидроиспытания.

По словам Гасангаджиева, «проснувшись, люди не почувствуют никаких проблем».

Ранее сообщалось, что в результате прорыва магистрального подающего трубопровода теплосети от ТЭЦ-23 около двух тысяч зданий были отключены от теплоснабжения и горячей воды. Пострадали семь человек, трое из них отказались от госпитализации.