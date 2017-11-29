Орловская епархия призвала жертвовать на иконостас для атомной подлодки

Митрополит Орловский и Болховский Антоний проведет сбор средств на изготовление походного иконостаса для многоцелевой атомной подлодки К-266 «Орел». С такой просьбой в адрес митрополита выступила инициативная группа, сообщается на сайте епархии.

«Призываю всех доброхотов принять участие в сборе средств для сооружения иконостаса на атомном подводном ракетном крейсере К-266 "Орел". Все собранное на тарелочных сборах по воскресеньям с 3 по 17 декабря сего года настоятелям прошу сдать под расписку главному бухгалтеру епархии. Участвуя в этом благом деле сам, призываю и вас, дорогие братья и сестры, приложить все возможные силы и средства, за что Господь сторицею вознаградит каждого из вас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе экипажа в течение многих лет служат орловские призывники, «для них наличие православных святынь на крейсере станет поддержкой во время исполнения военного долга». Размещение походных храмов и иконостасов на подводных кораблях — уже сложившаяся традиция, добавили в пресс-службе.

«Курирует это направление московский благотворительный фонд "Омофор", при его участии походные храмы переданы на подводные лодки "Владимир Мономах", "Александр Невский", "Юрий Долгорукий" и другие», — упоминается в тексте.

Ранее протодиакон Андрей Кураев возложил ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный на благовещенского епископа Лукиана, который освящал ракету-носитель перед стартом. Ракета «Союз» с 19 спутниками стартовала с Восточного 28 ноября. По предварительным данным, ракета упала в Атлантический океан вместе со всеми спутниками.