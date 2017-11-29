Актер Уилл Феррелл поприветствовал британцев в туалетах поездов

Британская журналистка Гавия Бэйкер-Уайтлоу выложила видеозапись из туалета одного из поездов Соединенного Королевства. Ролик опубликован в ее Twitter-аккаунте.

«В туалетах этого поезда вас принуждают слушать рекламу фильма "Здравствуй, папа, Новый год! 2"», — написала она.

На записи слышен голос американского актера Уилла Феррелла. «Теперь дверь заперта. Добро пожаловать в туалет поезда Virgin Train. Я Уилл Феррелл, звезда новой картины "Здравствуй, папа, Новый год! 2". Спешу вас порадовать, здесь только мой голос. Вы не можете меня видеть, но я могу видеть вас. Шутка, это просто шутка!» — говорит он.

Аудиозапись в туалете — часть рекламной кампании ленты. В ее рамках Феррелл также разыграл крышку от унитаза со своим автографом.