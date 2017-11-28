Аудиопослания для пришельцев начали продавать землянам

Аудиозаписи, которые НАСА в 1977 году отправило с космическим аппаратом Voyager 1, выпустили на виниле. Об этом сообщается на сайте студии звукозаписи Ozma Records.

Mashable уточняет, что компания открыла предзаказ на товар. Комплект состоит из трех пластинок и книги, стоимость — 98 долларов. Ozma Records планирует начать поставки в январе 2018 года.

Звукозаписывающая студия собирала деньги на выпуск записей с Voyager с 2016-го. Компания привлекла через платформу Kickstarter 1,3 миллиона долларов.

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Voyager 1 и Voyager 2 отправились с Земли в 1977 году. На борту обоих аппаратов закрепили золотую пластинку с разными аудиозаписями (музыка, приветствия на 55 земных языках, в том числе на 7 древних) и изображениями, а также записанным двоичным кодом объяснением, где находится Солнечная система.

Предполагается, что аппарат когда-нибудь может обнаружить другая разумная цивилизация.

По данным на 28 ноября, Voyager 1 удалился от земли на 21 миллиард километров, это абсолютный рекорд для земного космического аппарата.

По оценке НАСА, через 40 тысяч лет аппарат пролетит мимо звезд, в частности вблизи AC+79 3888 созвездия Жирафа. В дальнейшем, вероятно, Voyager 1 будет бесконечно долгое время скитаться по Млечному Пути.