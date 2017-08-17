Земляне по просьбе НАСА потребовали от инопланетян наггетсов и фото в стиле ню

НАСА решило отправить космическим зондам Voyager, исследующим дальние планеты Солнечной системы, сообщение из Twitter. Космическое агентство предложило пользователям публиковать на платформе микроблогов собственные варианты послания. Лучший из них определят народным голосованием в Twitter.

«Последний день для отправки 60 символов в качестве сообщения в самый далекий искусственный объект в космосе».

Микроблогеры подошли к заданию с остроумием, устроив внутри конкурса соревнование на самое несерьезное послание для внеземных цивилизаций.

«Бровер Ливанский — властелин планеты Земля».

Пользователи адресовали сотни сообщений самому зонду: его просили прислать подмогу и разыскать бога.

«Не мог бы ты взять мне наггетсов из Макдоналдса на обратном пути? И колу. Не откладывай, диетическую колу», — обратилась к Voyager @sophiekeen.

Инопланетян, которые встретятся с земным зондом, просят передать привет Споку из «Стартрека» и прислать образец мочи для исследования.

Самым популярным вариантом для отправки на Voyager стало сообщение «Пришлите ню». Эту фразу предложили сразу несколько пользователей.

Из всех предложенных твитов отберут только три. Какие сообщения самые достойные, НАСА будет решать совместно с Лабораторией реактивного движения и командой Voyager.

Voyager — два космических аппарата, запущенных в 1977 году. На борту станций находятся послания внеземным цивилизациям, в частности, золотая пластинка с научными данными, видами Земли, сценами из жизни человека и животных, строением молекулы ДНК и многим другим. На диск также записаны короткие приветствия на 55 языках народов мира, а также культовые музыкальные произведения.

По последним данным, Voyager 1 удалился от планеты на расстояние около 21 миллиарда километров, а Voyager 2 находится на расстоянии примерно 17 миллиардов километров от Земли.