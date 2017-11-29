Суд взыскал с Навального пожертвованные на его президентскую кампанию средства

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск Михаила Костенко с требованием вернуть ему 50 тысяч рублей, которые он пожертвовал на президентскую кампанию оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) в среду, 29 ноября.

Из материалов дела следует, что Костенко пожертвовал на предвыборную кампанию Навального денежные средства, не зная, что политик не может претендовать на высший государственный пост из-за судимости. Впоследствии мужчина принял решение через суд взыскать эту сумму как необоснованное обогащение. Ответчиком по иску является глава предвыборного штаба Навального — Леонид Волков.

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«Истец узнал, что Навальный имеет непогашенную судимость и в соответствии с законом не может принимать участие в президентских выборах. Кроме того, сомнения вызвал факт неоднократных поездок Навального за границу при отсутствии трудовой деятельности», — пояснил адвокат истца Илья Ремесло.

Представитель ответчика в свою очередь предоставил в судебное заседание квитанцию о возврате Костенко 50 тысяч рублей. При этом он уточнил, что денежные средства расходуются на открытие и функционирование штабов Навального, а также на его поездки по стране.

Алексей Навальный объявил о планах баллотироваться на пост главы государства в декабре прошлого года. В Центризбиркоме после этого неоднократно указывали на отсутствие у него этого права. В октябре глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный сможет баллотироваться лишь «где-то в 2028 году плюс пять месяцев».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.