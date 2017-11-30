Раскрыта банда радиоактивных карточных шулеров

Немецкие полицейские изъяли 13 радиоактивных игральных карт, которые использовались мошенниками для жульничества во время игры. Об этом сообщает Der Spiegel.

Опасная находка была сделана во время обыска у 41-летней женщины — полицейские осмотрели ее дом, караоке-бар, ресторан и клуб, которыми она владеет. Следствие установило, что группа мошенников наносила на карты незначительное количество йода-125, который можно было обнаружить портативным дозиметром только с расстояния в 30 сантиметров.

Таким образом во время игры мошенник с дозиметром мог узнать, какие карты в руке у его соперников, если получал соответствующий сигнал от устройства. По данным экспертов, в используемых концентрациях йод-125 не представлял серьезной угрозы здоровью, однако уровень ионизирующего излучения превышал законный в восемь раз.

Следователи изучают деятельность задержанной. Ей инкриминируется распространение радиоактивных материалов и грозит штраф и тюремный срок до пяти лет. Ее подельников ищут.