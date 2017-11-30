Полиция поймала мародера на месте крушения самолета под Хабаровском

Сотрудники полиции задержали молодого человека, укравшего гаджеты у погибших пассажиров самолета L-410, потерпевшем крушение в хабаровском поселке Нелькан 15 ноября. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Оказавшись на месте авиакатастрофы и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, юноша похитил два планшета и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенная техника возвращена родственникам погибших.

В результате авиакатастрофы выжила только трехлетняя девочка. После падения с высоты 600 метров ребенок получил только травмы средней тяжести: сотрясение мозга и перелом ноги. Остальные пятеро пассажиров и два члена экипажа погибли.

15 ноября пассажирский самолет L-410 потерпел крушение во время повторного захода на посадку в поселке Нелькан. Он упал в лес и врезался в дерево, не долетев до взлетно-посадочной полосы около двух километров. Фюзеляж судна был разрушен.