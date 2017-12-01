В пермской аэропорту открылся новый терминал

В международном аэропорту Перми открылся новый терминал, который ежегодно сможет принимать до 4,5 миллионов пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова.

«Это серьезный задел на перспективу. Такого объекта хватит, чтобы обеспечивать Пермский край новыми авиационными пассажирами», — сказал Соколов на церемонии открытия аэровокзального комплекса.

Новый терминал назвали Большое Савино. Благодаря нему пропускная способность аэропорта в час пик превысит 900 человек в час. Сейчас он работает на внутренние рейсы, а в первой половине 2018 года он начнет обслуживать и международные направления.

«Общий объем суммы наших инвестиций был 5,8 млрд рублей. Если говорить о вложениях края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, то общий инвестиционный проект — 10 млрд рублей», — добавил председатель совета директоров компании «Новапорт» Роман Троценко.

Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. Предполагается, что терминал войдет в десятку крупнейших в России. Согласно проекту, общая площадь здания составит почти 30 тысяч квадратных метров.