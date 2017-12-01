Mercedes-Benz наградили за популяризацию образа успешной женщины

She’s Mercedes

В Москве состоялся состоялся первый Всероссийский форум «Женщина имеет значение». Лауреатом премии форума в категории «Культура и искусство» стала марка Mercedes-Benz за проект в области популяризации образа успешной женщины. Об этом сообщила корреспонденту «Ленты.ру» пресс-служба бренда.

Глобальная инициатива She’s Mercedes стартовала в России в сентябре 2017 года. В проект вошли публикации в СМИ и онлайн-сообщество, в рамках которых предоставлялись советы по управлению автомобилем, разработанные специально для женщин. Печатное издание She’s Mercedes распространяется среди официальных дилеров Mercedes-Benz и по индивидуальной рассылке, также созданы страницы в соцсетях.

Форум «Женщина имеет значение» занимается поиском и освещением перспективных проектов и практик, нацеленных на работу с женщинами, с их достижениями и стремлениями.