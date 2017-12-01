Ученые назвали напиток для продолжительной эрекции

Американские ученые определили, что шампанское может помочь сделать интимные отношения ярче. Об этом сообщает портал From Ua.

По мнению исследователей, игристый напиток положительно влияет на продолжительность мужской эрекции. Напиток также полезен при борьбе с деменцией и кардиологической патологией.

В то же время ученые замечают, что позитивный эффект от употребления шампанского будет только в том случае, если человек не выпьет его слишком много.

В октябре ученые выяснили причины, по которым женщины не хотят заниматься сексом. Среди них — незнание особенностей собственного тела.