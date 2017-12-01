Польский музей объяснил игры голых людей в газовой камере

Представители музея «Штуттгоф», расположенного на месте бывшего концентрационного лагеря в Польше, объяснили появление скандального фильма, в котором голые люди играют в салки в газовой камере, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя музея Вальдемара Шиманьского, фильм был снят еще в 1999 году, разрешение на съемки дала тогдашний директор мемориального комплекса Янина Грабовская-Халка. Она скончалась 13 лет назад. При этом создатель картины Артур Жмиевский дважды обманул ее, подчеркнул Шиманьский.

«Из имеющейся у нас информации следует, что режиссер фильма обязался согласовать сценарий с директором музея, но не выполнил своего обещания», — рассказал он.

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После того, как фильм был снят и Грабовская-Халка узнала его сюжет, она потребовала удалить пленку, однако Жмиевский обманул ее, не выполнив обещание. Представители музея считают, что тогдашняя администрация «Штуттгофа» оставила этот факт без внимания, потому что не хотела делать картине «незаслуженную рекламу».

Шиманьский подчеркнул, что сейчас снять что-то подобное на территории бывшего концлагеря невозможно.

30 ноября сообщалось, что ряд израильских общественных организаций направили письмо президенту Польши Анджею Дуде с требованием разъяснить, каким образом была разрешена и организована акция художников в газовой камере бывшего концлагеря «Штуттгоф». Видео под названием «Игра в салки» было показано в рамках выставки «Польша — Израиль — Германия: Опыт Освенцима», проходившей в Кракове.

Нацистский концентрационный лагерь «Штуттгоф» был создан на территории оккупированной Польши в 1939 году. Известен тем, что там проводились медицинские эксперименты над заключенными и производилось мыло из человеческих тел. За время его существования туда попали около 110 тысяч заключенных, из которых около 65 тысяч погибли.