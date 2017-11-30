Игры голых людей в газовой камере в Польше разозлили израильтян

Ряд израильских общественных организаций направил письмо президенту Польши Анджею Дуде с требованием разъяснить, каким образом была разрешена и организована акция художников в газовой камере бывшего концлагеря «Штуттгоф». Об этом сообщает The Times of Israel.

Сама акция проходила еще в 2015 году, однако локализовать место действия удалось только сейчас. Авторы обращения просят уточнить, действительно ли художники «получили разрешение от администрации мемориального комплекса "Штуттгоф" на проведение съемок, какие существуют правила для надлежащего поведения на его территории и как они соблюдаются».

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Видео под названием «Игра в салки» было частью выставки под названием «Польша — Израиль — Германия: Опыт Освенцима», проходившей в Кракове. Эта экспозиция изначально была одобрена посольством Израиля, однако после разразившегося из-за видео скандала дипломаты потребовали изъятия ролика из публичного доступа.

«Это самая омерзительная вещь, которую я видел за долгое время. Они [организаторы] солгали о нем [содержании видеоролика]. Это просто отвратительное оскорбление жертв и всех людей с чувством нравственности», — заявил тогда главный охотник за нацистскими преступниками Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Нацистский концентрационный лагерь «Штуттгоф» был создан на территории оккупированной Польши в 1939 году. За время его существования туда попали около 110 тысяч заключенных, из которых около 65 тысяч погибли. Кроме медицинских экспериментов, лагерь известен производством мыла из человеческих тел. В настоящее время является музеем.