Разработка российских «ядерных поездов» прекращена

Разработка перспективных боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) «Баргузин» прекращена в России. Об этом пишет в субботу, 2 декабря, «Российская газета» со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса страны. По информации собеседника издания, «тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу».

«Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, сейчас более чем реально технически создать российский БЖРК, полностью превосходящий спроектированный во времена СССР. Однако, по мнению источника газеты, «скорее всего, дело в деньгах», поскольку в настоящее время вводится новое вооружение в Военно-морском флоте, Ракетных войсках стратегического назначения и Военно-воздушных силах. «Затевать создание еще одной весьма дорогостоящей ракетно-ядерной системы в нынешних экономических условиях неразумно», — считает собеседник газеты.

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Официального подтверждения информации о прекращении разработки БЖРК нет.

В ноябре 2016 года сообщалось, что в России прошли первые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для перспективного БЖРК «Баргузин». Они были признаны полностью успешными. В 2015-м появлялась информация, что принятие на вооружение «Баргузина» состоится не ранее 2020 года вследствие сложной финансовой ситуации.

О создании в России нового БЖРК было объявлено в конце 2012 года. Он призван заменить комплекс 15П961 («Молодец»), стоявший на вооружении с 1989 года до начала 2000-х годов. Один комплекс (железнодорожный состав) должен иметь шесть пусковых установок стратегических ракет.

«Баргузин» планировалось оснащать межконтинентальными баллистическими ракетами РС-24 «Ярс». В сентябре 2017 года Россия выполнила испытательный пуск такой ракеты шахтного базирования с разделяющейся головной частью.