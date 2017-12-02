Кадыров укрепил дружбу с Тайсоном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с американским боксером Майком Тайсоном в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

«Несмотря на то что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всем мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение!» — отметил глава Чечни.

Кадыров сообщил, что всегда восхищался боксером, с которым познакомился в сентябре 2005 года, когда Тайсон приезжал в Чечню. «Мы вместе встретились с молодежью Чечни на небольшом стадионе Гудермеса. Я рассказал тогда, что по-настоящему полюбил бокс, просматривая поединки Тайсона», — добавил он.

51-летний Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений, — один из самых известных боксеров в истории. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо титулов, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями — в 1992, 1998 и 2008 годах.