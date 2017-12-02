Кадыров укрепил дружбу с Тайсоном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с американским боксером Майком Тайсоном в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
«Несмотря на то что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всем мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение!» — отметил глава Чечни.
Ассаламу алайкум! Я всегда восхищался легендарным боксером современности Маликом Абдул Азизом. Конечно, вы сразу догадались, что речь идёт о @miketyson Майке Тайсоне. Мы познакомились в сентябре 2005 года. Майк Тайсон тогда приехал в Чечню. Мы вместе встретились с молодежью Чечни на небольшом стадионе Гудермеса. Я рассказал тогда, что по-настоящему полюбил бокс, просматривая поединки Майка Тайсона. После принятия ислама его постоянно преследовали провокации, но сломить дух и волю Майка Тайсона не удалось никому. Накануне у нас произошла новая и радостная встреча. Мы много говорили о боксе, современных тенденциях его развития, вспоминали встречи двенадцатилетней давности. Несмотря на то, что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всём мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение! #Кадыров #Россия #Чечня #Тайсон
Кадыров сообщил, что всегда восхищался боксером, с которым познакомился в сентябре 2005 года, когда Тайсон приезжал в Чечню. «Мы вместе встретились с молодежью Чечни на небольшом стадионе Гудермеса. Я рассказал тогда, что по-настоящему полюбил бокс, просматривая поединки Тайсона», — добавил он.
51-летний Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений, — один из самых известных боксеров в истории. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира. Помимо титулов, американец известен скандальным поведением и тремя судимостями — в 1992, 1998 и 2008 годах.