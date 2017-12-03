Пятеро детей сгорели в жилом доме под Новосибирском

Пятеро детей сгорели в жилом доме в поселке Степной Искитимского района Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Пожар произошел утром воскресенья. Жильцы дома на трех хозяев почувствовали сильный запах дыма, и выскочив на улицу, увидели объятую огнем квартиру. Они начали будить спящих соседей, и из горящего помещения выбежал хозяин.
Свидетели рассказали подоспевшим пожарным, что в доме могут оставаться пять детей, в возрасте от полутора до семи лет. Позднее спасатели нашли их. По предварительной информации, они погибли в первые минуты пожара от отравления угарным газом.
Агентство РИА Новости выяснило, что детей воспитывал спасшийся отец-одиночка — их мать умерла.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».