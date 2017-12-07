Отец пятерых сгоревших детей попытался сбежать от следователей в Сибири

Отца пятерых детей, погибших при пожаре в частном доме, задержали в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Накануне мужчина по фамилии Перфильев сбежал из больницы, куда был госпитализирован с ожогами после пожара в доме. Сотрудники вычислили его местонахождение, задержали и отвезли к следователю. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Пожар в поселке Степной произошел 3 декабря. Погибли пятеро находившихся в доме детей: две девочки семи и пяти лет, а также три мальчика в возрасте четырех, двух лет и года. Их 30-летний отец и его 26-летняя сожительница (мать детей умерла — прим. «Ленты.ру») получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Семья, где погибли дети, считалась неблагополучной. По данным следствия, еще в мае в отдел опеки и попечительства администрации Искитимского района поступало сообщение о социально опасном положении семьи. Но никакой реакции за этим не последовало. В результате, помимо дела о причинении смерти по неосторожности, возбуждено еще одно — о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.