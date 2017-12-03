Украинцы показали американцам «гробы на колесиках»

В сети высмеяли украинскую военную технику, показанную делегации Нацгвардии американского штата Калифорния. Видео с демонстративных учений размещено на YouTube-канале Генштаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, военнослужащие 169-го учебного центра «Десна» сухопутных войск Украины продемонстрировали американской делегации вождение боевых машин, тренировку действий в обороне и наступлении, учебные стрельбы.

Пользователи сети обратили внимание на тренажер для расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов (1:43 на видео). В комментариях его окрестили «гробом на колесиках» из детских страшилок и сравнили с вагонеткой в парке аттракционов.

«На таком бронепоезде москалей победите, потому что они со смеху попадают», — отметил один из юзеров. Другой предположил, что тележку тянут на веревочке. Пользователи также сошлись во мнении, что подобные достижения иностранцам показывать не стоит.