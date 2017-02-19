Над главой МИД Украины посмеялись за костюм не по размеру

Пользователи соцсетей высмеяли костюм министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он присутствовал на встрече глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене. Так, юзеры Twitter сочли, что политик «делит» пиджак с украинским президентом Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Некоторые отметили, что глава МИД потолстел, а также поинтересовались, на каком месяце беременности он находится.

Блогеры также сравнили Климкина с Климом Чугункиным из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его гипофиз пересадили псу Шарику, после чего тот стал Полиграфом Полиграфовичем Шариковым.

Кроме того, главу МИД за его внешний вид окрестили законодателем моды.

Встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в Мюнхене 18 февраля. Переговоры прошли в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В них помимо Климкина участвовали министры иностранных дел России, Германии, Франции — Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро.

1 апреля 2016 года пользователей соцсетей развеселил неидеально выглаженным костюмом президента Украины Петра Порошенко, в котором он пришел на встречу с президентом США Бараком Обамой.

До этого шутливые замечания по поводу внешнего вида прозвучали в адрес Саакашвили, занимавшего в те дни пост председателя Одесской областной администрации. Он появился с заправленной в носок штаниной на сцене Антикоррупционного форума в Днепропетровске. Ранее также активно обсуждался костюм бывшего грузинского президента, который был ему явно мал.