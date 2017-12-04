Аваков призвал разблокировать «негодников» из NewsOne

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Twitter призвал радикалов разблокировать телеканал NewsOne. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 4 декабря.

Между тем прибывшие в понедельник на место событий полицейские не усмотрели в действиях блокирующих телеканал людей никаких нарушений, передает NewsOne. Осада офиса продолжается. Радикалы греются возле огня, который они развели в бочке.

Неизвестные люди в военной форме заблокировали офис телеканала в Киеве в воскресенье, 3 декабря. К зданию подъехал грузовик с мешками, их выложили стеной у ворот на въезде на территорию. Проход также заблокирован колючей проволокой.

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В NewsOne блокировку связывают с тем, что они являются единственным СМИ, транслирующим «марш за импичмент» президента Петра Порошенко, проводимый Михаилом Саакашивили. Участники блокады телеканала недовольны политикой редакции и требуют извинений от депутата Верховной Рады Евгения Мураева за его высказывания о погибших на Евромайдане, подчеркивая мирный характер своей акции.