Люди в военной форме заблокировали киевский телеканал

Неизвестные люди заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве в воскресенье, 3 декабря. Об этом говорится на его сайте.

К территории канала подъехал грузовик с мешками, что в них — неизвестно. Судя по видео на Facebook-странице NewsOne, их выложили стеной у ворот на территорию. Редакция также отмечает, что вход и выход заблокирован колючей проволокой, а активисты одеты в военную форму.

«Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслирует "марш за импичмент" Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.

В то же время один из активистов, бывший участник АТО Алексей Середюк заявил, что люди не согласны с политикой телеканала. Они также требуют извинений от депутата Верховной Рады Украины Евгения Мураева за его высказывания о погибших на Евромайдане. Середюк подчеркнул, что акция мирная.

Журналисты просят правоохранительные органы разобраться с происходящим. Они также отмечают, что из-за блокирования страдают другие компании, расположенные в бизнес-центре. Активисты при этом заявили, что на территорию есть и другие въезды, они свободны.