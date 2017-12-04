Критикам Банка России разрешили жаловаться по СМС

ЦБ запустил сервис бесплатных СМС-сообщений для оценки гражданами ответов, полученных через интернет-приемную. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Все СМС-сообщения от имени Банка России будут поступать с короткого номера 3434. Потребителя попросят оценить, насколько полно и качественно Банк России ответил на его обращение. Это можно сделать, выставив оценку от 1 до 5 баллов. Ответное СМС является для гражданина бесплатным», — указано в пресс-релизе ЦБ.

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Регулятор подчеркивает, что любые сообщения с иных номеров, кроме 3434, от имени Банка России, в том числе требующие введения ПИН-кода, подтверждения операций, предоставления личных данных и другие, следует расценивать как мошеннические действия.

Банк России работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. В прошлом году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации.