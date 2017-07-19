В Минфине констатировали низкий уровень финансовой грамотности москвичей

Уровень финансовой грамотности москвичей находится на низком уровне. Об этом говорится в отчете, опубликованном министерством финансов России во вторник, 18 июля.

«В Москве наблюдается довольно низкий уровень знаний по финансовой грамотности — лишь немного выше, чем по всей России в целом (17 и 14 процентов соответственно)», — сказано в исследовании.

Участникам исследования было заданы четыре вопроса: о простом и сложном проценте, о реальной процентной ставке, а также о ее абсолютных и относительных значениях. Оценка изменения уровня финансовой грамотности была проведена по двум целевым группам — среди «школьников и студентов высших учебных заведений» и «среди действительных и потенциальных низко- и среднедоходных пользователей финансовых услуг».

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Отмечается, что лучше всех с заданием справились жители Ярославской области. 25 процентов жителей Ярославля с низкими доходами ответили на все вопросы правильно. Среди жителей со средними доходами таких оказалось 35 процентов.

Ранее сообщалось, что результаты исследования, проведенного Институтом стратегии развития образования для Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показали преимущество российских девушек над юношами в финансовой грамотности.