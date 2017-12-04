Уральцы привлекли Христа к рекламе микрокредитов и поплатились

В Челябинской области на 100 тысяч рублей оштрафовали микрофинансовую организацию, использовавшую молитву «Отче наш» и образ Иисуса Христа в рекламе кредита на карманных календарях. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих», — отметили антимонопольщики.

Компания прекратила распространять календари и оспаривает решение ФАС в региональном Арбитражном суде.

Решение антимонопольной службы при рассмотрение этого случая поддержали 17 из 19 членов ведомственного экспертного совета, но менее половины участников опроса на сайте ФАС (270 из 660).

В Челябинской епархии РПЦ в ответ на запрос антимонопольщиков также заявили о недопустимости подобных проявлений. «Любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды», — сообщили там.