Эксперт назвал непонятными намерения США в Донбассе

Киев пытается с помощью международных сил закрыть Донбасс со стороны России, в чем украинским властям по непонятным Москве причинам помогают США. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Всем известно, что с территории Украины в Донбасс не поступают ни пенсии, ни социальные выплаты, ни товары первой необходимости, ни лекарства, ни продукты, ни сырье для промышленных предприятий. Только граница с Россией позволяет жителями Донбасса жить и работать. Из России идет постоянный поток гуманитарной поддержки. Задача Украины, которая установила жесткую блокаду со своей стороны, так же закрыть Донбасс со стороны России и фактически лишить находящихся там жителей средств к существованию», — отметил эксперт.

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По его словам, закрытие границы с Россией приведет к изоляции вооруженного ополчения Донбасса. «Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что следующим шагом после полной экономической блокады и полного разоружения ополчения будет попытка силового решения конфликта со стороны Украины. Это приведет к многочисленным жертвам, в том числе и среди мирного населения», — отметил Чеснаков.

«Существует мнение, что Вашингтону вообще не нужно урегулирование на Украине. Им, возможно, выгодно поддержание даже не замороженного, а именно тлеющего конфликта. Вялотекущая война на окраине Европы, пульт управления которой держит Америка, — эффективный инструмент влияния на Париж и Берлин. Так, по их замыслу, можно отвлекать и сковывать часть политических и экономических ресурсов России», — считает директор Центра политической конъюнктуры.

10 ноября газета The Wall Street Journal написала, что США собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. Отмечается, что предложение является ответом на российскую инициативу разместить в регионе миротворческую миссию, которая была озвучена в сентябре в Совете Безопасности ООН.

4 ноября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне считают интересной российскую инициативу относительно размещения миротворческой миссии в Донбассе.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.