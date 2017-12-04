В Чехии выпустили карты с ИГ и российским Крымом

Чешские железные дороги выпустили сувенирные ежедневники с картой мира, на которой отмечен Крым как субъект России, а также изображена территория террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает газета Týden.

Так, в ежедневниках Крым закрашен тем же цветом, что и Россия — розовым, при этом его пересекают диагональные полосы фиолетового цвета, соответствующие обозначению Украины на карте.

Кроме того, картографы обозначили территорию ИГ, что вызвало вопросы у специалистов Карлова университета, прокомментировавших изображение. Они отметили, что, если авторы решили обозначить территории, захваченные какими-то группировками, то по такой логике следовало бы выделить на карте земли, подконтрольные курдам и сирийской оппозиции.

Главный исполнительный директор Чешских железных дорог Павел Кртек приостановил распространение сувенирной продукции из-за того, что на картах занимаемая ИГ территория отмечена как отдельное государство.

По информации Týden, приложение для ежедневников разработали специалисты бюро Kartografie Praha, финальную версию для печати одобрили все профсоюзы Чешских железных дорог.