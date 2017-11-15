Журналисту NYT после статьи со спорным Крымом обещали работу в Севастополе

Информационный канал Севастополя готов трудоустроить журналиста газеты The New York Times (NYT) Ивана Нечипуренко, если его уволят из американского издания. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается на сайте телеканала.

«Его могут попросту уволить за подобные вольности. Если это действительно произойдет, "Информационное агентство Севастополя" готово обеспечить работой Ивана Нечипуренко», — отмечается в публикации.

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11 ноября в The New York Times вышел материал Нечипуренко под заголовком «В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему». В статье рассказывается об истории строительства Крымского моста и о трудностях, связанных с ним. В частности, утверждается, что многие компании якобы не готовы участвовать в проекте из-за инженерных проблем и риска попасть под западные санкции. Материал был проиллюстрирован фрагментом карты, на которой Крым закрашен так же, как и территория остальной России, но присутствовало указание на то, что это спорная территория. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца пообещала обратиться в американское издание с жалобой.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.