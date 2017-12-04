Сибирским динозаврам посвятили серьги

Работавшая с Vogue и другими изданиями дизайнер украшений Мишель Лоу-Холдер выпустила коллекцию Kulinda and Urgovel. Об этом сообщается на странице дизайнера в Instagram.
В коллекцию вошли серьги-каффы и колье-чокер из кожи с деревянными элементами в форме чешуи и перьев, посвященные динозаврам видов кулиндадромеус забайкальский и пситтакозавр сибирский.
Guardian today SS18 MLH ear cuff & article"Well dressed : jewellry inspired by dinasaurs" by Lucy Siegle @guardian @lucysiegle "Ethical Living" pg 63 http://www.theguardian.com/environment/2017/Nov/26/the-eco-guide-to-yoga Photo by @pollypenrosephotography Hair&amakeup @ana.fry.makeup #fashion #sustainable #wood #jewellry #art #design #beauty #portrait #earrings #editorial #earcuff #sustainablefashion @touchdigital
Дизайнер вдохновилась находкой российских палеонтологов, которые обнаружили окаменелые останки этих животных на территории Кузбасса. При изготовлении украшений использовались технологии 3D-моделирования. Деревянные элементы напоминают протоперья, покрывавшие тело динозавра: их обнаружение позволило изменить датировку появления пернатых динозавров.
Останки кулиндадромеуса забайкальского, который относится к отряду птицетазовых, были найдены в долине Кулинда Забайкальского края, что отражено как в названии вновь открытого вида, так и в названии коллекции украшений Мишель Лоу-Холдер. В 2016 году реконструированное изображение кулиндадромеуса было помещено на герб и флаг Чернышевского района Забайкальского края.