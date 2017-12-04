Сибирским динозаврам посвятили серьги

Работавшая с Vogue и другими изданиями дизайнер украшений Мишель Лоу-Холдер выпустила коллекцию Kulinda and Urgovel. Об этом сообщается на странице дизайнера в Instagram.

В коллекцию вошли серьги-каффы и колье-чокер из кожи с деревянными элементами в форме чешуи и перьев, посвященные динозаврам видов кулиндадромеус забайкальский и пситтакозавр сибирский.

Дизайнер вдохновилась находкой российских палеонтологов, которые обнаружили окаменелые останки этих животных на территории Кузбасса. При изготовлении украшений использовались технологии 3D-моделирования. Деревянные элементы напоминают протоперья, покрывавшие тело динозавра: их обнаружение позволило изменить датировку появления пернатых динозавров.

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Останки кулиндадромеуса забайкальского, который относится к отряду птицетазовых, были найдены в долине Кулинда Забайкальского края, что отражено как в названии вновь открытого вида, так и в названии коллекции украшений Мишель Лоу-Холдер. В 2016 году реконструированное изображение кулиндадромеуса было помещено на герб и флаг Чернышевского района Забайкальского края.