Ценности
 
Последние новости
На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста
Поклонская рассказала о таинственных хозяевах «обгадившегося жулика» Учителя
У петербургского дедушки изъяли взрывчатку и ружье с глушителем
На Поклонной горе установят самый большой в мире новогодний шар  
Нигериец представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев
В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
Банковские карты пользователей Android оказались под угрозой

Звезду Смерти предложили носить на шее

Перейти в «Мою Ленту»

Организация ThinkGeek представила ожерелье, состоящее из уменьшенных копий планет и звезд галактики из фильма «Звездные войны». В украшение входит и фигурка Звезды смерти, сообщает Mashable в среду, 29 ноября.

На цепочке подвешены также серебряные модели космических кораблей-истребителей из киноленты. Копии планет сделаны из пластика и полудрагоценных камней. Стоимость украшения составляет 40 долларов.

1 ноября сообщалось, что бренд Swarovski выпустил коллекционную фигурку главного антигероя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, покрытого фирменными кристаллами. Ее стоимость составляет 10 250 долларов. Тираж серии не превышает 300 единиц. Дарт Вейдер запечатлен со своим красным мечом.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Keep your love for Star Wars close at heart with this whimsical necklace
Игрушечного Дарта Вейдера в кристаллах Swarovski оценили в 10 тысяч долларов
Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам
Ценности
Ценности00:03Сегодня

Гробовое веселье

Российские богатеи устраивают фетиш-вечеринки по поводу и без
02:52Сегодня

Арабы построили «умную» суперъяхту

11:05Сегодня

Нигериец представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев

19:0928 ноября

ЦУМ определил рождественские тренды

Ценности00:0528 ноября
Сергей Полонский

«У России нет того самого миллиарда. Поэтому мы в жопе»

Хулиган Полонский презирает денежную смазку и ищет бога в башне «Федерация»
16:1028 ноября

Die Antwoord помогут Скейтистану скейтбордами

18:1328 ноября

Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США

16:2028 ноября

Альберта Ферретти предложила рождественские свитера для всей семьи

Ценности00:0924 ноября

Демон распродаж

Тест «Ленты.ру»: вы алкоголик или шопоголик?
12:0828 ноября

Голая Ким Кардашьян озолотилась

16:0028 ноября

Россиянам дадут покататься на Land Cruiser

12:4028 ноября

Пальто невесты принца Гарри привело к интернет-коллапсу

Россия
Рожайте без нервов
Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«У нас в Сибири совершенно иные люди»
Детский хирург вернулся из Америки и спасает младенцев в российской глубинке
Приморец попался на угоне и оказался насильником-педофилом
Уральский рецидивист побил прибывшую по вызову женщину-полицейского
Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории
Сбежавшего из России националиста-анархиста Мальцева нашли в Ницце
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Северная Корея объявила о возможности нанести ядерный удар по США
Госдеп разрешил Польше закупить у США оружие на полмиллиарда долларов
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Жительница Чикаго застряла в заборе и умерла
Британская полиция вскрыла огромную сеть детей-наркокурьеров
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
На Украине сообщили о задержании причастных к ИГ россиян
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Аваков назвал численность ополченцев Донбасса
На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста
Депутат Рады потребовал травить жителей Донбасса дихлофосом
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
Все материалы
Экономика
Продам гараж
В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
В США узнали о найме Uber бывших сотрудников ЦРУ для шпионажа
Переговоры по созданию металлургического гиганта в России провалились
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
«Яндекс.Маркет» назвал самый популярный товар «Черной пятницы»
Все материалы
Силовые структуры
Капкан для Рамзана
Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
Взятку Улюкаева взвесили
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Эвакуированы все московские отделения Альфа-банка
На Кубани поймали «черных» торговцев дельфинами
Все материалы
Наука и техника
Ярослав Сергеев«Мои итальянские адвокаты начнут работу. Я достаточно богатый»
Российский ученый перевернул математику и хочет засудить всех, кто ему не верит
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»
В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
США сделали снимок секретного российского комплекса
Раскрыта тайна древнейшей мировой цивилизации
Все материалы
Спорт
В одни ворота
Футболистки играют за копейки, пока Месси и Неймар получают миллионы
Мутко усомнился в возможности российских футболистов «так играть» на допинге
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов
Тренер отстраненного от ОИ россиянина рассказал об ужасном состоянии спортсмена
Родченкова обвинили в подделке доказательств вины российских спортсменов
Опубликованы допинговые дневники Родченкова
Все материалы
Культура
Участницы секты Чарльза Мэнсона, 1970-й годМоя семья и продажные твари
Что читать этой зимой. Главные книги ярмарки Non/fiсtion
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Поклонская рассказала о таинственных хозяевах «обгадившегося жулика» Учителя
Проклятую девочку из «Звонка» задержали за поездку на угнанной машине
Хворостовского посмертно выдвинули на «Грэмми»
Названы лучшие комедии XXI века
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотри, но не трогай
YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов. И уже лишился денег
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
В сети обнаружили клона звезды «Голодных игр»
Россиянам предложили зарабатывать на мемах
На картах Google обнаружили инопланетный корабль
Школьник завел аккаунт «Пьяный батя» и прославил отца-выпивоху
Все материалы
Ценности
Гробовое веселье
Российские богатеи устраивают фетиш-вечеринки по поводу и без
Арабы построили «умную» суперъяхту
Нигериец представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев
ЦУМ определил рождественские тренды
Die Antwoord помогут Скейтистану скейтбордами
Назван самый продаваемый в «Черную пятницу» товар в США
Голая Ким Кардашьян озолотилась
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Россияне распрощаются с горящими турами
В «Зарядье» открылся ресторан советской кухни
Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов
Названа неожиданная опасность для авиапутешественников
Россияне отказались от дорогих гостиниц
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Медсестра призвала скармливать белых мальчиков волкам и лишилась работы
Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США
Британке посоветовали утопить рыжего ребенка
Внезапно выпрыгнувший из воды крокодил набросился на туристку
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Ловцы покемонов за рулем нанесли экономике США многомиллиардный ущерб
Дорожные камеры Москвы подключили к нейросети
Ferrari за 1,4 миллиона долларов проехал брод
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы