Звезду Смерти предложили носить на шее

Организация ThinkGeek представила ожерелье, состоящее из уменьшенных копий планет и звезд галактики из фильма «Звездные войны». В украшение входит и фигурка Звезды смерти, сообщает Mashable в среду, 29 ноября.

На цепочке подвешены также серебряные модели космических кораблей-истребителей из киноленты. Копии планет сделаны из пластика и полудрагоценных камней. Стоимость украшения составляет 40 долларов.

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1 ноября сообщалось, что бренд Swarovski выпустил коллекционную фигурку главного антигероя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, покрытого фирменными кристаллами. Ее стоимость составляет 10 250 долларов. Тираж серии не превышает 300 единиц. Дарт Вейдер запечатлен со своим красным мечом.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года.