Ценности
 

Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Onnit / YouTube

Фитнес-студия Onnit выпустила коллекцию гантелей в виде персонажей эпопеи «Звездные войны». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает HypeBeast. Видеоролик, в котором показывается, как правильно заниматься с новым спортивным инвентарем, опубликован на YouTube-канале фитнес-центра.

Линейка включает в себя три вида гантелей: в виде головы Дарта Вейлера, Бобы Фетта и имперского штурмовика. Также в нее входит мяч для фитнеса в форме «Звезды смерти» и коврики для йоги.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Feel the Power of the Force With This ‘Star Wars’ Gym Gear
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
Смотрящий трейлер «Последних джедаев» пес умершей Кэрри Фишер растрогал соцсети
Персонажи «Звездных войн» попали на футболки Forever 21
Последние новости
В Кремле прокомментировали новость о возможной блокировке Telegram
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
В Австрии ожидают появления самого молодого канцлера в истории страны
Молодого петербуржца уличили в «пьяном» наезде на троих человек из мести
Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике
В сети поиздевались над бесполезными докторами современности
Оконная рама упала на женщину с ребенком в Москве  
Ценности
Ценности00:0715 октября

Держат удар

Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
13:21Сегодня

Seiko выпустил часы для любителей павлинов

17:2013 октября

Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы

13:21Сегодня

Estee Lauder показал аромат «удивительного цветка»

Ценности00:0711 октября

«Я бью татуировки своему отцу»

Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
11:29Сегодня

Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля

10:4913 октября

За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей

14:1813 октября

Появилась помада цвета слез русалки

Ценности11:28 9 октября

Кто любит покрепче

Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
20:3813 октября

Jaquet Droz украсил часы раскрывающимся лотосом и бриллиантовым бриолетом

04:5013 октября

Недокуренную сигару Черчилля продали за 12 тысяч долларов

02:5913 октября

Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов

Россия
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
После романа со школьницей петербургский учитель покончил с собой
Гоша и президент
О чем Путин разговаривал с участниками фестиваля молодежи
Комическое государство
Москвич создал первое космическое королевство, но не может туда попасть
В Госдуме предложили упростить обжалование «писем счастья» от ГИБДД
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Каталония не определилась с независимостью
Израильские ВВС уничтожили сирийскую батарею ПВО
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
На Украине рассказали о тактике «волчьей стаи» по борьбе с российским флотом
Ярош помечтал о блицкриге по захвату Крыма украинской армией
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Саакашвили заявил о планах властей Украины убить его
Судно с американским углем для Украины разрушило порт под Одессой
Лидером на выборах в Киргизии стал пропрезидентский кандидат
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Названы самые зависимые от кредитов имена россиян
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей
Силуанов спрогнозировал бездефицитный бюджет к 2019 году
Названы три фактора обвала доллара
Костин рассказал о роли России во взаимоотношениях Трампа и Конгресса
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Дворкович открыл форум в Сколоково
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В российских школах предложили развить пропаганду использования презервативов
Дворкович открестился от инициативы снизить порог беспошлинной торговли
Убийца из Лас-Вегаса разорил казино на 40 миллионов долларов
ОАК вложит 300 миллионов рублей в «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I»
Все материалы
Силовые структуры
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Следствие заинтересовалось смертью актера Марьянова
В Бурятии задержан третий участник смертельной драки с борцом Власко
Вор в законе Тюрик прервал обет молчания по делу Вороненкова
В центре Москвы застрелили уроженца Армении
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Найдено эффективное средство от старения
«Тетрис» запустили на «ГАЗели»
Астрономы открыли шесть новых галактик
В «Роскосмосе» отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Сборная России оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
Украинский тренер захотел показать футболистам другую жизнь в тюрьме
Шарапова записала видеообращение к болельщикам перед Кубком Кремля
Игрок греческого клуба потерся бутсой о ногу судьи и забил в девятку
«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне
Манчини нашел оправдание поражению «Зенита» от тульского «Арсенала»
Все материалы
Культура
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
Написать книгу и разбогатеть
Раскрыты секреты бестселлеров «Девушки с татуировкой дракона» и «Кода да Винчи»
Потеря Бойца
В русском кино стало на одного настоящего мужика меньше: умер Дмитрий Марьянов
Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике
Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах Ларса фон Триера
Павленский поджег Банк Франции
В сети назвали победителя рэп-баттла Оксимирона и Dizaster
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Британка отправила фото гениталий любовника его детям и угодила под суд
РЕН ТВ выдал за военного эксперта героя мема «Гарольд, скрывающий боль»
Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям
Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи от переписок
Все материалы
Ценности
Держат удар
Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам
Seiko выпустил часы для любителей павлинов
Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы
Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
Jaquet Droz украсил часы раскрывающимся лотосом и бриллиантовым бриолетом
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство
Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
В борткомпьютере «ГАЗели NEXT» нашли тетрис
В Москве запустят каршеринг электрокаров
Заводской тюнер Jaguar Land Rover подготовит несколько хардкорных внедорожников
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы