Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам

Видео: Onnit / YouTube

Фитнес-студия Onnit выпустила коллекцию гантелей в виде персонажей эпопеи «Звездные войны». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает HypeBeast. Видеоролик, в котором показывается, как правильно заниматься с новым спортивным инвентарем, опубликован на YouTube-канале фитнес-центра.

Линейка включает в себя три вида гантелей: в виде головы Дарта Вейлера, Бобы Фетта и имперского штурмовика. Также в нее входит мяч для фитнеса в форме «Звезды смерти» и коврики для йоги.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года.