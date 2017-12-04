Участникам запуска упавшей ракеты «Союз 2.1б» подготовили награды

Для участников запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б» подготовили награды. Об этом в понедельник, 4 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.

Медали были подготовлены заранее перед пуском ракеты с 19 спутниками. Отмечается, что они так и не были вручены. Фотографии наград были опубликованы в Telegram-канале Life Shot.

Фото: Телеграм-канал LIFE SHOT

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Второй пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном Константин Чмаров назвал летными испытаниями.

Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.