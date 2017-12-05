Альфа-банк предложил клиентам новогодний счет

С 1 декабря 2017 Альфа-Банк предлагает своим клиентам открыть накопительный счет «Новогодний джекпот» от 500 тысяч рублей и получить до 7 процентов годовых. Накопительный счет совмещает в себе преимущества банковского счета и срочного депозита. Об этом сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

«Держать свои деньги на накопительном счете очень удобно — его можно пополнять и снимать деньги в любой момент, а ранее начисленные проценты при это сохраняются«», — говорит директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Елена Бочарова. «Этой зимой это будет еще и выгодно — ведь сейчас не так легко получить ставку 7 процентов годовых даже при открытии депозита. А нашим клиентам мы предлагаем получать повышенный процент с декабря по февраль», — подчеркивает она.

В банке также отметили, что при размещении денежных средств от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ставка составит 6 процентов, от 1 до 3 миллионов рублей — 6,5 процента, от 3 млн рублей — 7 процентов.

Открыть счет можно с 1 по 31 декабря 2017 в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении кредитной организации.