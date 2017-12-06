В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет

Полиция разыскивает напавших с травматическими пистолетами на двух водителей коммерческой фирмы в городе Химки Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД в среду, 6 декабря.

5 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Кудрявцева около одного из домов слышны хлопки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестные совершили нападение на двух сотрудников коммерческого предприятия с использованием травматических пистолетов.

Пострадавшие занимались перевозкой конфет, уточняет телеканал РЕН ТВ. Их госпитализировали с ранениями.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

27 октября сообщалось о жителе Приморского края, который совершил в Томске пять разбойных нападений, используя вместо пистолета шоколадный батончик «Сникерс». Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.