В Петербурге вор-предприниматель застрелил свидетеля кражи

В Санкт-Петербурге индивидуальный предприниматель застрелил из травматического пистолета мужчину, который застал его за кражей и попытался задержать. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«25 октября около двух часов дня в деревне Рыбацкое [Красногвардейский район города] одноименного садоводства на берегу реки Охта 37-летний гражданин, индивидуальный предприниматель, при задержании за совершение кражи из дома на участке из своего травматического пистолета произвел выстрел в 31-летнего мужчину», — говорится в сообщении.

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Пострадавший от полученного ранения в голову скончался на месте происшествия, а стрелок скрылся на автомобиле Land Cruiser, но вскоре был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что сбежавший подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Ессентуках задержан.

Вечером 25 октября, около 19:15 наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования остановил двух граждан для проверки документов. Те открыли по полицейским огонь. Один из нападавших ликвидирован, второй скрылся.